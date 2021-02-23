شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقية إيجار مع «إنديجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أنها وقعت اتفاقيات إيجار طويلة الأجل لسبع طائرات من طراز Airbus A321neo مع شركة إنديجو IndiGo، أكبر شركة طيران للركاب في الهند. وسيتم تشغيل جميع الطائرات السبع بواسطة محركات الدفع الجوي الرائدة (LEAP) من شركة CFM International ومن المقرر تسليمها في عام 2021. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نضيف هذه الطائرة الموفرة للوقود وهذا الطراز الشهير إلى مجموعة طائراتنا المستأجرة. إن هذا الاستثمار يؤكد التزامنا بالاستثمار في طائرات جديدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون والنيتروجين وكذلك الضوضاء مع زيادة الأداء والموثوقية والاستدامة البيئية في نفس الوقت. علاوة على ذلك، يسعدنا تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع شركة IndiGo ونتمنى لهم المزيد من النجاح في مسيرة نموهم، ونحن واثقون بأن طرح هذه الطائرات سيسهم في توسيع نطاق المنتجات المميزة التي تقدمها الشركة».