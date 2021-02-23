شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يحظر التعامل مع «فانتازي بريمييرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ضمياء فالح

منع نادي أستون فيلا الإنجليزي، لاعبيه من المشاركة في تحديد فريق الأحلام في «فانتازي برمييرليج» بسبب تسريب إصابة نجم الفريق جاك جريليش قبل الخسارة من ليستر سيتي 1-2. وفي التفاصيل، لاحظ مصدر في «تويتر» قبل مواجهة ليستر أن العديد من لاعبي الفريق وكادره أخرجوا الكابتن جريليش من التشكيلة المثالية ودارت شائعات في تويتر مساء الجمعة عن هذا، ما منح الخصم ليستر سيتي معلومة أن نجم أستون فيلا لن يكون في المباراة، ويتم التأكيد على التشكيلة المثالية في موقع «فانتازي برمييرليج» قبل 90 دقيقة من انطلاق الجولة ولا يستطيع المستخدمون للحسابات جعل المعلومات خاصة ما يعني أن أي شخص يستطيع رؤيتها، والتسريب دفع المدرب دين سميث لفتح تحقيق في الواقعة وبناء عليه منع لاعبيه من المشاركة في الموقع مستقبلاً.