شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: البيانات المقدمة من حساب الممول على موقع منظومة الضرائب مسئولية الممول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرورة عدم تعامل الممول مع الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية الممول يتحمل كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه بإعطائه تلك البيانات السرية لأي أحد المصلحة تقدم التوعية والدعم المجانى لمساعدة الممولين خلال موسم الإقرارات

شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة أن يقوم الممول بالإحتفاظ بالبريد الإلكترونى الشخصى له وكلمة المرور لهذا البريد، والذى أنشأ من خلاله حسابه على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني، هذا العام، وذلك نظرًا لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى ،واستخدام كافة خدمات المنظومة خلال الأعوام القادمة، ونظرًا لسرية هذا الحساب وأهميته حيث يُعد وسيلة التواصل بين الممول والمصلحة، فإن البيانات التى تقدم للمصلحة من خلاله تُعد مسئولية الممول صاحب الحساب، مؤكدًا تحمل الممول كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه باعطاءه تلك البيانات السرية لأي احد وأن المصلحة تخلي مسؤليتها القانونية تماما عن أية تبعات لذلك في حالة قيام الممول بمخالفة ذلك.

وقال عبد القادر، إن بعض الممولين لايحتفظوا بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الذين قاموا باستخدامه اول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة ، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامهم بتقديم إقرارتهم الضريبية العام الذي يليه ، حيث أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار الا بنفس البريد الالكتروني الذي قاموا بإدخاله في المرة الأولى ، مشددا على ضرورة قيام الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور لانه سيحتاج إلى نفس الايميل عند تقديم اقراره في الأعوام التالية .

وأكد عبد القادر، على ضرورة عدم تعامل الممول مع الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك، لما قد يسببه تداول البريد الإلكترونى والرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، من حدوث مخاطر عديدة، موضحًا أن المصلحة تقدم التوعية والدعم المجانى لمساعدة الممولين خلال موسم الإقرارات من خلال فرق الدعم الفنى المتواجدة داخل مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية لمساعدة الممول فى تسجيل حسابه على المنظومة الإلكترونية والرد على كافة الإستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وكذلك من خلال مكاتب الإرشاد الضريبى، لافتًا إلى إعادة تشكيل عدد 19 مكتب إرشاد ضريبى بالغرف التجارية، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة، هذا بالإضافة إلى فيديوهات التوعية البسيطة التى تقدمها المصلحة من خلال قناة اليوتيوب التابعة لها ، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة .

وأضاف عبد القادر، أن مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]