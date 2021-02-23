شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة بـ6 أكتوبر.

وقال ناصر الصعيدي تاجر خضروات بالسوق إن أسعار جميع الأصناف بالسوق تشهد استقرارا، موضحا أن سعر الطماطم يتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو والقفص 20 كجم من 30-50 جنيها، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه.

وأشار ناصر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وسعر البروكلي بـ 20 جنيها للقفص، والفجل بـ5 جنيها للرابطة، والكرنب بـ20 جنيها للقفص والجزر يتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو.