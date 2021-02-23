شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بنسبة 1.54% بالمستهل مدفوعة بزيادة نسبة تملك الأجانب بـ"دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.54% رابحاً 39.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2581.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 41.9 مليون سهم محققة ما قيمته 66.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 859 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.60%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.08%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.03%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.17%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 18.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.38%.

في سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، رفع نسبة تملك مواطني دولة الإمارات، والمؤسسات والشركات والهيئات الإماراتية حتى نسبة أقصاها 100% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي، ورفع نسبة تملك غير مواطني دولة الإمارات سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات من 22% سابقاً حتى نسبة أقصاها 49% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي.

في سياق آخر أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، نتائجها المالية للعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 62.8 مليون درهم خلال عام 2020 مقابل 62.3 مليار درهم إماراتي في العام السابق، إلا أن هذا الأداء القوي قد طغى عليه خسائر في الاستثمارات بلغت قيمتها 31 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق صافي خسائر للعام بقيمة 10.9 مليون درهم مقارنة بأرباح وقدرها 4.1 مليون درهم في العام السابق.

كما قامت المجموعة بتحسين ميزانيتها العمومية، وتم تخفيض المديونية مما أدى إلى تعزيز إدارة المخاطر، علاوة على ذلك تحسنت جودة صافي الأرباح بمقدار 1.8 مليون درهم من 21.2 مليون درهم في العام 2019 إلى 23 مليون درهم لهذا العام، من خلال تنويع مصادر الإيرادات أثر إيجاباً على الأرباح بما في ذلك صناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الصناديق وأدوات الدخل الثابت، كما تبنت المجموعة نهجاً حذراً في تقييمها للذمم المدينة، وسجلت مخصصات بقيمة 7.2 مليون درهم إماراتي خلال عام 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أمانات القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 25 فبراير الجاري، لمناقشة واعتماد النتائج المالية عن العام المالي 2020 وأمور اعتيادية إدارية وما يستجد من أعمال.