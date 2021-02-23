شكرا لقرائتكم خبر عن نديم إلياس: عودة الصادرات المصرية إلى ليبيا والعراق بعد استقرار الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات، إن المجلس بدأ فى التصدير للدول التى شهدت توترات سياسية داخليه لديها خلال السنوات الماضية وأبرزها ليبيا وسوريا والعراق، لافتا إلى أنه مع بدء الاستقرار النسبى لأسواقها عادت صادرات العلب والطباعة مرة أخرى، وهو ما دعم من صادرات القطاع بعد تأثير أزمة كورونا على الصادرات إلى الدول العربية.

وأضاف إلياس فى تصريح خاص ل الخليج 365، إن تصدير العلب مرتبط بتصدير المنتجات إلى الدول العربية وغيرها إلا أن تعطل بعضها بسبب إغلاق بعض الأسواق خلال ذروة جائحة كورونا، أدى إلى تعطل صادرات العلب من القطاع، موضحا أن توقف رواج عجلة الصادرات والركود العالمى فى حركة التجارة على مستوى العالم قامت بدورها بتأخير مباشر على زيادة الانتاج.

وتابع رئيس المجلس إن الشركات مستمرة فى متابعة المشاركة بمبادرة السداد الفورى للحصول على مستحقاتهم من المساندة التصديرية والمستمرة فى التحصيل على 3 دفعات حتى إبريل المقبل من وزارة المالية ، مع خصم 15% للحصول على المبالغ بصورة فورية ومنع تقسيطها على دفعات ، ولفت إلى ضرورة استغلال الشركات أزمة ارتفاع أسعار الشحن بالصين وتتوجه بصادراتها لتوفير احتياجات الدول الأوروبية خلال الفترة الحالية ، حيث توقفت الكثير من خطوط الشحن بالصين وتراجعت صادراتها للكثير من الدول .

وبلغت صادرات القطاع حتى شهر نوفمبر من العام الجارى 2020 نحو 509 ملايين دولار فى تراجع طفيف بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه والتى بلغت 549 مليون دولار ، وتركزت حصيلة الصادرات فى أكبر 10 دول تستحوذ على المنتجات المصرية من القطاع ويأتى فى مقدمتها بريطانيا وشمال أيرلندا والتى بلغت قيمة الصادرات إليها 54 مليون دولار.

واحتلت دولة كينيا المركز الثانى من قائمة أهم الدول التى نصدر إليها بنحو 42 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية احتلت المركز الثالث بقيمة 41 مليون دولار، والسودان 39 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 37 مليون دولار، بالاضافة إلى ليبيا 32 مليون دولار، وإيطاليا 26 مليون دولار، ويأتى فى نهاية قائمة أبرز 10 دول من الصادرات حتى نوفمبر 2020 هى المغرب 22 مليون دولار، ولبنان 29 مليون دولار.