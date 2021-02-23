شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كابيتال: أرباح موبايلي جاءت أعلى من توقعاتنا وهذا هو السعر المستهدف للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الجزيرة كابيتال أن نتائج شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بالربع الرابع 2020 جاءت أعلى من توقعاتهم، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بالرغم من التعرض للضغط المستمر في بعض الأقسام بسبب جائحة كورونا، وتتوقع شركة الأبحاث استمرار الضغط علىالإيرادات خلال الربع الأول 2021 بسبب التأخير في تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي والتعليمات الأخيرة للزوار من دول معينة.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أنه وفي المقابل، من المرجح أن يؤدي توسيع قاعدة المشتركين والنمو القوي لإيرادات خدمة البيانات وإيرادات مبيعات الجملة في الحفاظ على نمو إيرادات الشركة، كما يعد التحسن الملحوظ في الهوامش خلال الربعين الماضيين إشارة إيجابية للشركة والذي بدوره سيدعم صافي الربح. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر تكاليف التمويل المنخفضة في دعم صافي الربح للعام 2021، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة وإعادة تمويل جزء كبير من ديون الشركة.

وذكرت الجزيرة كابيتال أن السهم يتداول بمضاعف ربحية لآخر 12 شهرا عند 28.2 مرة وبمضاعف ربحية بناء على توقعاتهم للعام 2021 عند 26.6 مرة، وأشارت إلى أنهم يستمرون في التوصية بزيادة المراكز مع سعر مستهدف 32 ريالا سعوديا للسهم.

وكانت موبايلي قد حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2426% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، لتصل إلى 783 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 31 مليون ريال في العام 2019.