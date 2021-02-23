شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد موعد الإعلان عن الأرباح السنوية والتوزيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة أرامكو السعودية أنه من المقرر أن تعلن عن توزيعات أرباحها وأبرز نتائجها المالية للعام المالي 2020م، يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021م قبل افتتاح الجلسة.

وذكرت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنها ستعلن القوائم المالية للعام المالي 2020م، يوم الإثنين 9 شعبان 1442هـ الموافق 22 مارس 2021م.

كانت الأرباح الفصلية لشركة أرامكو السعودية في الربع الثالث من 2020، قد تراجعت 44.6% إلى 44.2 مليار ريال، مقابل 79.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 79.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع الثاني من 2020، والتي كانت عند 24.6 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 131.3 مليار ريال، مقابل 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.6%.

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