شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات: تأجيل بعض المشاريع أدى لتراجع الأداء بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات إبراهيم المعمر، إن السبب وراء تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي هو تأجيل بعض المشاريع التابعة للشركة.

وأضاف أن بعض التقنيات التابعة للشركة استفادت من كورونا، في حين جرى تأجيل إطلاق بعض التقنيات الأخرى، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه بصورة عامة، استفادت الشركة من الوضع في 2020 وحققت أداء جيدا.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.

وزادت مخصصات الشركة بنحو 8 ملايين ريال، وبدون احتساب تلك المخصصات لكانت أرباح الشركة ارتفعت إلى 99 مليون ريال خلال العام الماضي، وفقا لنائب مجلس إدارة الشركة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 63.84 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 39.13 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كما أعلنت الشركة مؤخرا، عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

وقالت في بيان سابق لـ"تداول"، إن ذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة.