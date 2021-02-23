شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الثبات السلبي- تحليل - 23-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار السعر السلبي بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة المتمركزة عند 128.30, لذلك سنبقى بانتظار تحقيقه لكسر مستوى 127.45 ليمكنه ذلك من مواصلة تحقيق الأهداف والتي تتمركز حول 126.72 و 126.05 على التوالي.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الحالي باختراق السعر للمقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, لنتوقع بذلك بدء تشكله لموجات صاعدة قوية ليستهدف بشكل أولي مستوى 128.85 وصولا للحاجز المستقر عند 129.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.10 و 126.72

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط