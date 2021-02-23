شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 23-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتقديم بعض التذبذب الجانبي باستقراره قرب 147.80 معبّرا بذلك عن محاولة التقاط الأنفاس قبل استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد, كذلك ثبات الدعم الأولي المستقر عند 146.10 يدعم توقعنا الصاعد لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات الإضافية المتمثلة بمستوى 148.80 و 150.80 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 146.10 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليبدأ بتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 144.60 قبل تحقيقه لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 146.80 و 148.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم