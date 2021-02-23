شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات درهم أرباح «اتصالات».. 154 مليون مشترك بنمو 3.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مجموعة اتصالات»، الثلاثاء، نتائجها المالية الموحدة للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث وصلت قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالية إلى 154 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 3.6%.

وبلغت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 9 مليارات درهم، بنمو 3.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ويعزى ذلك إلى النمو القوي في العمليات الدولية الذي عوض التراجع في العمليات في السوق المحلي.

وبلغت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة 26.4 مليار درهم، وبنسبة زيادة سنوية 0.3% نتج عنه هامش الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء وصلت نسبته إلى 51.1%. اقتراح بتوزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2020، لتصبح الأرباح النقدية الإجمالية الموزعة للسنة 80 فلساً للسهم. مجلس الإدارة يقترح إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها، وبدلاً من ذلك يقترح المجلس توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 40 فلساً للسهم. وبذلك يصبح إجمالي توزيع الأرباح المقترحة للسهم الواحد 1.20 درهم للعام.

قاعدة المشتركين في الإمارات

وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات إلى 12.2 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 154 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.6%.

عبيد الطاير

وتعليقاً على النتائج المالية قال عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «في الوقت الذي تواصل فيه ’اتصالات‘ اليوم مسيرتها نحو المستقبل الرقمي وتمكينه، يأتي العام 2020 ليكون شهادة حقيقية على مرونة الشركة وسرعتها في التعامل مع الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم».

وتابع الطاير: «نحن واثقون من استعداد ’اتصالات‘ وجاهزيتها للمستقبل، ومن قدرتها على الحفاظ على أدائها المالي القوي، مما مكنها اليوم من مواصلة توزيع أرباح إجمالية بقيمة 80 فلسا للسهم الواحد، ومن هنا، فإنه يسعدنا اقتراح توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 40 فلساً للسهم، ليصل إجمالي توزيع الأرباح للعام 2020 إلى 1.20 درهم لكل سهم، وهو ما يمثل توزيع أرباح للعام بنسبة قياسية تصل إلى 115%، وبالشكل الذي يؤكد على التزامنا بتعزيز القيمة المضافة للمساهمين».

الإيرادات والأرباح الصافية

وصلت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة إلى51.7 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي9.0 مليار درهم، وبنسبة زيادة 3.8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، «لقد كانت رحلتنا خلال العام 2020 تحولية ترافقت مع الظروف غير المسبوقة للجائحة، التي أعادت تشكيل حياة الناس وسلوكهم، ولعبت دوراً محورياً في فرض واقع جديد أسهم في تقليص الفجوة الرقمية، وسرَّع من عملية الوصول إلى المستقبل الرقمي. وعلى الرغم من هذه الظروف فقد كان هذا العام بالنسبة لــ ’اتصالات‘ عام المرونة والتكيف والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية، وعلى عكس الكثير من الشركات فقد كان عام النتائج الجيدة أيضاً، مما عزز من مكانة ’اتصالات‘ كواحدة من أكثر شركات الاتصالات العالمية تفوقاً وريادة».

وأضاف: «قد كان بالفعل عامًا مليئًا بالتحديات، ومع ذلك فقد أظهرت ’اتصالات‘ التزاماً كبيراً عبر عملياتها الدولية المختلفة، واتخذت الخطوات اللازمة لدعم عملائها والمجتمعات التي تخدمها. لقد انصب تركيزنا الأساسي على تأمين استمرارية الأعمال، واستدامة الخدمات بجودة عالية وبطريقة آمنة لموظفينا وعملائنا دون انقطاع. لقد تمكنا من تحقيق ذلك بفعل الجهد الكبير الذي بذلناه في سبيل تحقيق رؤيتنا، مع استغلال فرص الاستثمار من أجل النمو، والحفاظ على بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى. وكنتيجة لذلك، فقد حققت ’اتصالات‘ العديد من الإنجازات العالمية الرائدة وغير المسبوقة، فهي شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، وهي صاحبة أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين أن محفظة علامتها التجارية هي الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في المنطقة وللعام الخامس على التوالي».

وتابع: «على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة الاتصالات في العالم، إلا أننا قمنا بتأدية أعمالنا ومهامنا بفعالية عالية، مما أسهم بتحقيق ’اتصالات‘ نتائج مالية وتشغيلية قوية، مع انخفاض طفيف في الإيرادات، حيث انخفضت إيرادات المجموعة الموحدة بقيمة 0.9%، في حين ارتفعت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة بنسبة 0.3%، نتج عنه هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء وصلت نسبته إلى 51.1%. لقد حملت جائحة كوفيد -19 معها تأثير سلبي على أداء ’اتصالات‘ في سوقها المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انخفضت الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وقد تم تعويض ذلك من خلال نمو الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في العمليات الدولية، ونتيجة لذلك فقد نمت أرباح المجموعة الصافية الموحدة بنسبة 3.8% لتصل إلى 9.0 مليار درهم».