شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلى يتوقع أن يبلغ برنت 70 دولارا للبرميل فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع مورجان ستانلي أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل "مؤشرات على تحسن كبير للسوق" من بينها احتمالات طلب أفضل.

وقال البنك في مذكرة أمس الاثنين "الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع".

وذكر مورجان ستانلي أن "حالات الإصابات الجديدة بكوفيد-19 تنخفض سريعا في أنحاء العالم، إحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل كوفيد-19".

وقال البنك إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق.

وزاد مورجان ستانلي توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام من 60 دولارا للبرميل إلى نطاق 65-70 دولارا للبرميل، مع ذروة عند 70 دولارا في الربع الثالث.

كما رفع البنك توقعاته لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 65 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وزاد توقعه للربع الرابع إلى 65 دولارا من 60 دولارا.

وقال إن الطلب سيتحسن على الأرجح بنحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام، وإن المخزونات ستعود إلى طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد انخفاضا كبيرا.