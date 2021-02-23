شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكتشف حقل نفط وغاز باحتياطيات 100 مليون طن نفط مكافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري اكتشاف حقل نفط خام وغاز طبيعي في بحر "بوهاي"، يقدر إجمالي احتياطاته بـ100 مليون طن نفط مكافئ، وذكرت المؤسسة –فى بيان اليوم- أن الحقل، الذي يقع على عمق 23 مترا، وسط بحر بوهاي، على مسافة 140 كيلومترا من بلدية تيانجين شمالي الصين، فيما بلغ عمق الحفر في البئر الاستكشافية للحقل حتى الآن 5223 مترا، وهو العمق الذي وصلت عنده أعمال الحفر إلى تشكيلات منتجة بسمك 346 مترا.