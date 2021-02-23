شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار سعر البلاتين الصاعد– تحليل - 23-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تقديم البلاتين لتداولات جانبية إلا أن تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي المستقر عند 1230.00, فإن ذلك يؤكد تمسكه بسيطرة الميل الصاعد لننتظر تشكيله قريبا لموجات صاعدة ليتجاوز بذلك مستوى 1300.00 ولتمتد التداولات نحو الأهداف الإضافية والمستقرة عند 1350.00 و 1382.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1255.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد