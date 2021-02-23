شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على المقاومة– تحليل -23-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لضغط واضح على مقاومة القناة الصاعدة والمتمركزة قرب 4.1800 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القادمة, ننصح بانتظار تأكيد هذا الاختراق لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن الهبوط المفاجئ ومن ثم لننتظر وصوله نحو الأهداف الإضافية والتي تتمركز عند 4.2300 و 4.4100 على التوالي.

نذكر بأن محاولة تسلل السعر دون الدعم الإضافي المتمركز حاليا عند 3.8810 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد ولنتوقع تكبده بذلك لبعض الخسائر بهبوطه نحو 3.7800 و 3.6650.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0650 و 4.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد