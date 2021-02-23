شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الإيجابي – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بالوصول إلى هدفنا الإيجابي المنتظر عند 0.9025، لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليكسر مستوى 0.8975 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى الانخفاض من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.8923 ثم 0.8860.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 0.8975 ثم 0.9025 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8890 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط