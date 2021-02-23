شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول 0.7915، ولا زلنا ننتظر الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 0.8000 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7820 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7860 والمقاومة 0.8000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد