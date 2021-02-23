شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 66.00، ونلاحظ أن السعر يهاجم هذا المستوى ويحاول تأكيد اختراقه، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 67.45.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع من جديد، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 64.60 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد