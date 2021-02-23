شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 62.00، واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 65.60 الذي يمثّل المحطة الرئيسية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 61.60 قد يجبر السعر على تقديم تداولات سلبية مؤقتة قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد