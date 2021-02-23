شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 27.50 واستقر فوقه، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد ويوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 29.00 ثم 29.80.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 27.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد