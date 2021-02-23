شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويظهر إشارات على بدء انعطاف هابط من هناك، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، حيث يشكّل التداول فوق المتوسط المتحرك 50 عامل إيجابي قد يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب.

يحتاج السعر لاختراق المقاومة 1820.00 أو كسر الدعم 1800.00 لتحديد مساره التالي بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1765.00 ثم 1740.00 كمحطات رئيسية، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح الاندفاع لتحقيق مزيد من الارتفاع والتوجه إلى مناطق 1840.00 ثم 1855.00 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي