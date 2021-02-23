شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالارتفاع – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 1.4100، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.4200 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 1.4000 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد