شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب عند مستوى 1.2589، ويواجه دعم قوي هناك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي يدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استمرار الموجة الهابطة، والتي تستهدف مستوى 1.2527 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2655 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2530 والمقاومة 1.2655

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط