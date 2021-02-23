شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.70، طيلة ثبات الدعم 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.00.