شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مسك (2370) في آخر جلساته، وذلك بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ولكن يستمر الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.49% بما يعادل 0.56 نقطة، ليستعد بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 17.14.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 17.14، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 18.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.30 ومستوى المقاومة 17.50.