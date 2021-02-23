شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المتطورة (2120) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 20.88، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.66% بما يعادل 0.94 نقطة، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.88، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.00.