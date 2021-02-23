شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.12، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.84 ومستوى المقاومة 18.12.