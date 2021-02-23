شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جدوى ريت السعودية (4342) قليلاً لليوم الثالث على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.99% بما يعادل 0.14 نقطة، ليستعد السهم بهذا الصعود مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 14.46، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت ضغط إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.90 ومستوى المقاومة 14.50.