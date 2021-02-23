شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم عطاء (4292) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 65.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 72.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.10 ومستوى المقاومة 70.00.