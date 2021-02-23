شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يواصل انخفاضه – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.17% بما يعادل -0.24 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 21.00.