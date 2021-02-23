شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت السعودية يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم بدجت السعودية (4260) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 0.15 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.20 ومستوى المقاومة 38.90.