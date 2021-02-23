شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستجمع المؤشر من جديد قواه الإيجابية وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -8.35 نقطة فقط، في ظل استمرار الضغط الإيجابي المقدم من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.