شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الرابع والتي أوضحت تراجعاً 2.7% مقابل ارتفاع 27.8% والتي عدلت من ارتفاع 28.0% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.5%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الرابع تراجعاً 3.1% مقابل ارتفاع 23.9% والتي عذلت من ارتفاع 24.1% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.6%.