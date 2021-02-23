شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة البلدى تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 23-2-2021، في محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال حسن سعودي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو .

وأشار سعودي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز تتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان تقرير الإدارة العامة للمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة قال، إن إجمالى عدد المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى قد بلغت (150,693) رأسا من الأبقار والجاموس، فيما بلغ إجمالي ما تم ذبحه من دواجن داخل مجازر الدواجن المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية (6,292,555 ) طائر من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأضاف التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة، ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل.