شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يجتمع مع مصلحة الجمارك الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ندوة إلكترونية غدا الأربعاء حول "منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مشروع نافذة "، حيث سيتم إلقاء الضوء والتعريف بالمنظومة الجديدة وكيفية عملها بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الشركات المصدرة فى هذا الشأن.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020، حوالي 3.5 مليار دولار وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.

كما بلغت صادرات شهر ديسمبر 2020 قيمة 272 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 8%، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 قيمة 255 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالى 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالى 309 مليون دولار بنسبة نمو 2% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1865 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية فى 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 490 مليون دولار محقق نسبة نمو 7% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 181 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 17%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2020، فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 308 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 181 مليون دولار، الأردن بقيمة 189 مليون دولار، اليمن بقيمة 169 مليون دولار، ليبيا بقيمة 163 مليون دولار، الجزائر بقيمة 153 مليون دولار، الامارات بقيمة 134 مليون دولار، العراق 125 مليون دولار، فلسطين بقيمة 101 مليون دولار، وفى المركز العاشر المغرب بقيمة 93 مليون دولار.