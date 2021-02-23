شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى460 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 455 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 490 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 450 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 451.0 بينما مستوى المقاومة هو 467.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد