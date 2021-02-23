شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يسجل ارتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 585 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 650 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 570 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 576 بينما مستوى المقاومة هو 595 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد