شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 126 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 115 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 135 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 122.0 بينما مستوى المقاومة هو 128.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط