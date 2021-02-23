شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 67.90 فلس، الا انه أنهى الجلسة منخفضا عند مستوى 64.80 فلس، مكون نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 61 فلس كمستوى أول ثم 56 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 68 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.3 بينما مستوى المقاومة هو 68.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط