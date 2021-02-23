شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 198 فلس، مكون نموذج الراس والكتفين وهو من الأشكال العاكسة للاتجاه الصاعد، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 190 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 195 فلس كمستوى أول ثم 190 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 203 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 196.7 بينما مستوى المقاومة هو 199.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط