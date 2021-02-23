شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 183 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 177 فلس كمستوى أول ثم 167 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 188 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180 بينما مستوى المقاومة هو 185 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط