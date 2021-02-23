الاقتصاد

نور (NOOR) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 183 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 177 فلس كمستوى أول ثم 167 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 188 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180 بينما مستوى المقاومة هو 185 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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