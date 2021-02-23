شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مزيدا من الانخفاض ليغلق امس الاثنين عند مستوى 3.25 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 3.15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط