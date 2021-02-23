شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 11.66 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 11.40 ريال كمستوى أول ثم 10.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12.10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 11.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط