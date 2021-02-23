شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف شهر يناير الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 3.20 ريال، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands”مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3.15 ريال كمستوى اول ثم 2.80ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط