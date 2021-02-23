شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يسجل أدني مستوى في ثمانية اشهر -تحليل صباحي- 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 6.001 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في ثمانية اشهر، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 5.75 ريال كمستوى أول ثم 5.60ر يال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6.15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط