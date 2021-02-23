الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 23-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين عند مستوى 6226 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 6150 ومستوى 6350 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,213 وبين مستوى المقاومة هو 6,257 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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