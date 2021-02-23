شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" ينخفض لكن القيمة السوقية أعلى 100 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "سناب" – الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري "سناب شات" – خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو ملحوظ، لكن مع ذلك، تجاوزت القيمة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي مستوى 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها خلال الجلسة.



يأتي ذلك في ظل التعافي المستمر لسوق الإعلانات الرقمية وزيادة عدد مستخدمي "سناب شات" في الربع السنوي الرابع من عام 2020 والتوقعات بالمزيد من الارتفاع والنمو.



ويرى محللون أن سهم "سناب شات" سوف يواصل النمو في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الإيرادات والأرباح والاستخدام.



وقفزت قيمة سهم الشركة الأمريكية بأربعة أضعافها على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية، وذلك مع الاستفادة من جائحة "كورونا" بمضاعفة عدد المستخدمين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "سناب" بنسبة 3.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 63.4 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 67.5 دولار وأقل سعر عند 63.08 دولار، تجاوزت القيمة السوقية لـ"سناب" قيمة "لوكهيد مارتن".