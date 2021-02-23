شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 8% بعد رفض تلقي طلبيات شراء على "موديل واي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو حاد بعد أن ذكرت وكالات أنباء بأن صاعنة السيارات الكهربائية الأمريكية أعلنت التوقف عن قبول طلبات شراء جديدة على السيارات الأرخص سعرا "موديل واي".



وكشفت مصادر عن أن "تسلا" أوقفت تلقي الطلبيات الجديدة للحصول على النسخة المذكورة وحذفت السيارة من موقعها الإلكتروني.



يأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركة "تسلا" خفض سعر سيارات "موديل واي" بألف دولار إلى 39.990 ألف دولار.



ولا تزال "تسلا" تتفوق في مبيعاتها من السيارات الكهربائية على شركات أخرى كما أن قيمتها السوقية تثبتها بين مصاف كبرى الشركات الأمريكية.



ووقع سهم "تسلا" أيضا تحت وطأة الضغوط نتيجة المبيعات المكثفة التي تعرض لها مؤشر "ناسداك" لأسهم الشركات التكنولوجية وعلى رأسها "آبل" و"مايكروسوفت".



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 8.5% وأغلق الجلسة عند 714.5 دولار مسجلا أكبر خسائر يومية منذ سبتمبر/أيلول عام 2020، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 686 مليار دولار.