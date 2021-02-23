الاقتصاد

مشروع مدينة تدريب في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مدينة تدريب في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مروان أبو غزي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكشن تارغت ميدل ايست» الإماراتية عن تنفيذ مشروع مدينة تدريبية في أبوظبي تتضمن ميادين رماية مغلقة وشبه مغلقة، وبيوت تدريب على القتال في المناطق المبنية.
قال مروان أبو غزي: «تتمتع جميع هذه المرافق التدريبية بأعلى معايير الأمان واستخدام الذخيرة الحية بمختلف الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بدون أية ارتدادات، وتوفير بيئة آمنة للمتدربين، وذلك من خلال استخدام منتجات الشركة مثل مصيدة الطلقات الحديدية، نظم الأهداف المتطورة».
على صعيد متصل تم عرض محاك ذكي في الجناح البلجيكي لشركة جون كوكريل حيث يتميز بعرض تفاصيل المدرعة والدبابات بشكل دقيق متضمناً شاشات حساسة تعمل باللمس وتتفاعل مع المتدرب مثل المدرعة والدبابة الحقيقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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