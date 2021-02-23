شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مدينة تدريب في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مروان أبو غزي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكشن تارغت ميدل ايست» الإماراتية عن تنفيذ مشروع مدينة تدريبية في أبوظبي تتضمن ميادين رماية مغلقة وشبه مغلقة، وبيوت تدريب على القتال في المناطق المبنية.

قال مروان أبو غزي: «تتمتع جميع هذه المرافق التدريبية بأعلى معايير الأمان واستخدام الذخيرة الحية بمختلف الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بدون أية ارتدادات، وتوفير بيئة آمنة للمتدربين، وذلك من خلال استخدام منتجات الشركة مثل مصيدة الطلقات الحديدية، نظم الأهداف المتطورة».

على صعيد متصل تم عرض محاك ذكي في الجناح البلجيكي لشركة جون كوكريل حيث يتميز بعرض تفاصيل المدرعة والدبابات بشكل دقيق متضمناً شاشات حساسة تعمل باللمس وتتفاعل مع المتدرب مثل المدرعة والدبابة الحقيقية.